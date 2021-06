Corbo: "Un cupo silenzio accompagna il Napoli verso l’estate più difficile, nessuno parla di nulla perché tutti avrebbero molto da dire"

Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, commenta sul quotidiano le ultime novità in casa Napoli.

"Un cupo silenzio accompagna il Napoli verso l’estate più difficile. Non è finito il 23 maggio, quando nello choc di un pareggio con il Verona si sono ritrovati amici presidente e allenatore, due che si erano solo odiati per un intero girone. Un minuto dopo il disastro, erano pronti a scambiarsi un congedo cordiale senza spiegare come e perché una squadra che aveva raccolto tre punti in otto gare avesse escluso la più in forma del campionato dalla Champions. Nessuno parla di nulla perché tutti avrebbero molto da dire"