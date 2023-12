Notizie Calcio Napoli - “Mazzarri conferma il negativo giudizio su Natan, brasiliano individuato come l’erede di Kim. È costretto a sostituirlo. Aveva provato ad inserirlo nel ruolo laterale di sinistra lasciato libero dagli infortunati Olivera e Mario Rui, deve ripiegare sul giovane Zanoli, con piede destro. Ma non ha di meglio”. E’ quanto evidenzia Antonio Corbo nel corso del suo editoriale per La Repubblica dopo Juventus-Napoli.