Corbo: "Solo a Napoli il capo scouting fa anche mercato. Meluso e Sinicropi sono senza poteri"

Napoli - Antonio Corbo nel suo editoriale sulle pagine del quotidiano Repubblica:

"Per lo stesso De Laurentiis che ha raggiunto uno stabile equilibrio finanziario. Il Napoli ha registrato 117 milioni di margine operativo lordo a giugno 2023, altri 200 previsti alla prossima chiusura di bilancio 2024 con i premi Champions e le plusvalenze. Ma nel grande equivoco dell’unicoresponsabile si nasconde l’intera catena di comando, dall’amministratore delegato Andrea Chiavelli, al capo Scouting Maurizio Micheli che solo a Napoli fa anche mercato, i direttori sportivi Mauro Meluso in prima e Antonio Sinicropi in seconda, entrambi calabresi e senza poteri".