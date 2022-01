Corbo: "Rrahmani e Juan Jesus mandano messaggi a Koulibaly e Manolas! Lobotka lo scorso anno sembrava un pericoloso intruso"

Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, commenta sul quotidiano la vittoria del Napoli sulla Sampdoria.

“I nuovi blocchi sono certezze per il futuro. In difesa Rrahmani e Juan Jesus mandano telegrammi a due assenti: Manolas è fuggito in Grecia senza lasciare rimpianti, Koulibaly può giocare la Coppa d’Africa senza rimorsi, qui la difesa tiene molto bene. I due sono tra i migliori in campo.

A centrocampo, Lobotka che l’anno scorso sembrava con Gattuso un pericoloso intruso, ora tesse una trama fitta, Spalletti entusiasta lo avvicina a Jorginho. Non gli è da meno Demme nel tandem del 4-2-3-1, nel finale subentra Fabian con l’aria di chi reclama il posto. L’attuale terzo posto promette una splendida primavera”