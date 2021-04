Corbo: "Manolas e Maksimovic costati 60mln, sbandata da brividi! E Meret non rimedia: recita la noia della resa, si sente l’eterno secondo di Ospina?"

Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, commenta sul quotidiano il match tra Napoli e Crotone terminato 4-3.

“Sul 3-1 non poteva inventare nulla per evitare la risalita del Crotone? Tra i minuti 48 e 59 senza cercare correttivi si è lasciato andare in una sbandata da brividi. Gli errori più gravi sono di Manolas e Maksimovic. Il greco, modesto quest’anno, con un goffo rinvio serve Benali. Nella ripresa Messias che scippa la palla a Maksimovic, come assorto in un brutto sogno. Non sono disguidi. Ma due guai combinati da trentenni costati 35 e 25 milioni. C’è ancora chi pensa che il Napoli spenda poco al mercato. Delle due l’una: investe male o non sa tenere alta la tensione della difesa. Agli errori non rimedia il gelido Meret. Recita la noia della resa, perché si sente l’eterno secondo di Ospina?”