Corbo: "Garcia sembra che perda anche quando vince. Chissà cosa ha pensato del titolo della Bild"

Calcio Napoli - Antonio Corbo, nella sua analisi sulle pagine di Repubblica, scrive sull'allenatore Rudi Garcia:

"I 22.500 tifosi sono puntuali e allegri allo stadio Alt Forsterei, né cori né striscioni per un club che ha speso 101,65 milioni per 13 acquisti, i peggiori affari in serie A con Bonucci e Gosens. Chissà se anche Garcia ha saputo titolo della “Bild” in difesa del suo collega, svizzero di 57 anni considerato a Berlino ancora un santone. “La retrocessione piuttosto che l’esonero di Urs Fischer”. Questi sono giornalisti, penserà il sempre più scontroso Rudi, inseguito a Napoli da un destino baro. Sembra che perda anche quando vince".