Corbo: "Dopo la gara con l'Inter sarebbe opportuno fare queste due domande a Mazzarri"

Napoli Calcio - Antonio Corbo scrive su Repubblica riguardo Walter Mazzarri:

"Vediamo come va stasera, tra il Napoli quarto in Italia ed il Real Madrid primi in Spagna, da studiare l’impatto domenica con l’Inter capolista, poi bisognerà decidere. Non ci sarà più un Garcia da mettere sotto accusa. A Mazzarri sarà opportuno chiedere se ritiene il Napoli certo di qualificarsi per la Champions 2024, ancora più ricca, o se ha bisogno di un paio di ricambi a gennaio. Un mediano incontrista e un difensore sinistro. Decisione doppia: i nomi giusti e chi li sceglie".