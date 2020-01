SSC Napoli, arrestato l'ex presidente Corbelli: da ieri è in carcere

Ultimissime calcio Napoli - Probabilmente non se l’aspettava. Soprattutto in tempi così rapidi. E ieri mattina quando i carabinieri hanno suonato alla porta della sua villa in Maddalena è rimasto spiazzato. Giorgio Corbelli, 65 anni da compiere a luglio, è stato arrestato e portato in carcere. Per l’ex patron di Telemarket, ma anche del Napoli calcio, del Basket Brescia tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei Novanta e poi a Milano sempre nel mondo della palla a spicchi, è diventata definitiva una sentenza relativa al crac di Finarte firmata dal tribunale di Milano e confermata in Cassazione. Avendo da scontare, carta alla mano, quattro anni e un mese di reclusione, per Corbelli si sono così aperte le porte di Canton Mombello.

