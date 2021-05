Ministero della Salute, Sileri: "Coprifuoco a mezzanotte e a giugno Italia in bianco"

L'edizione odierna de Il Mattino riporta una intervista al Sottosegretario alla Salute Pier Paolo Sileri. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni:



«Cosa mi aspetto? Entro due settimane tutte le Regioni in fascia gialla e il coprifuoco alle mezzanotte. E i ristoranti potranno lavorare anche al chiuso. A metà giugno, quando 30 milioni di italiani avranno ricevuto la prima dose, allora vedremo anche Regioni in fascia bianca».



Pier Paolo Sileri, medico e sottosegretario alla Salute, resta prudente, sostiene che è necessario trovare un punto di equilibrio tra diminuzioni dei nuovi casi, vaccinazioni, ulteriore aperture. E concorda: il peso dell'Rt, l'indice di trasmissione, va modificato. Con le riaperture sarà inevitabile rilevare un aumento di nuovi casi positivi, ma non ci dobbiamo spaventare:

«Già è successo in Israele e nel Regno Unito, il virus torna a circolare tra i giovani che escono di più e non sono stati ancora vaccinati. Per questo sarà molto più importante mantenere alta l'attenzione sui ricoveri, perché se a contagiarsi saranno solo i ragazzi, le ospedalizzazioni diminuiranno, anche se non scompariranno».



Le immagini di Madrid e Barcellona, dove i ragazzi per strada hanno festeggiato la fine del coprifuoco, rischiano di dare un colpo letale al turismo. Noi in Italia chiudiamo tutto alle 22, chi sceglierà di restare o venire nelle nostre località se l'alternativa in Spagna sarà di grande libertà?



«Dobbiamo essere graduali nelle riaperture, correndo in parallelo all'incremento delle vaccinazioni. Secondo me tra due settimane, sarà già possibile innalzare il coprifuoco a mezzanotte. E far lavorare i ristoranti al chiuso. Ma è giusto prima analizzare i prossimi due report sull'andamento dei contagi della cabina di regia».



Il sistema dei colori delle Regioni non andrebbe eliminato? Applicandolo alla lettera presto ci ritroveremo con vaste aree del territorio italiano che tornano in arancione. I governatori chiedono di modificare il sistema dell'Rt.



«Il sistema dei colori va mantenuto perché valuta molti parametri e può fare accendere un campanello di allarme in anticipo se arriva, ad esempio, una variante che aggira i vaccini. Non penso possa accadere, ma un sistema di garanzia è necessario, dobbiamo vigilare. Dobbiamo semmai, e si sta facendo, intervenire sul peso dei diversi parametri».