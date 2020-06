Coppa Italia self-service, Repubblica: nessuna premiazione, il capitano prenderà trofeo e medaglie! Tifosi virtuali, stasera l'esordio

Ultimissime calcio Napoli - Questa sera allo stadio Olimpico di Roma andrà in scena la finale di Coppa Italia, quest'anno con sponsor Coca Cola, fra Napoli e Juventus. Sarà diverso dal solito, per l'assenza dei tifosi sugli spalti e per le diverse modalità di premiazione.

L'edizione odierna di Repubblica racconta le novità che riguardano la finale di Coppa Italia Napoli-Juventus:

la premiazione : "A fine partita non ci sarà nessuno a premiare la squadra vincente. La Coppa Italia verrà presa in modalità self-service dal capitano, così come le medaglie".

: il cerimoniale : "Il Capo dello Stato Mattarella ha detto di 'no' all'invito. Assenti anche il ministro Spadafora e il n.1 del Coni Malagò. Le istituzioni presenti saranno i presidenti della FIGC Gravina e della Lega di Serie A Dal Pino".

: le presenze : "La Lega Serie A aveva chiesto di estendere il numero di presenze concesse oltre le 300 attuali, per permettere ai club di portare i vari delegati e aprire a 40 giornalisti in più: no del governo".

: tifosi virtuali: "Debutterà un sistema che proietterà un 'pubblico' virtuale sugli spalti per lanciare messaggi sociali. E poi statistiche sui giocatori in campo in tempo reale".