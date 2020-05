Coppa Italia, può cambiare la data di Napoli-Inter! Ma ADL vince la battaglia più importante

Notizie Calcio Napoli - Il calcio italiano riparte dalla Coppa Italia, con Napoli-Inter in particolare dopo lo 0-1 dell'andata. Tuttavia, come riferisce La Repubblica oggi in edicola, potrebbe cambiare la data di tale appuntamento.

Napoli-Inter, cambia la data?

Il match, infatti, potrebbe andare in scena il prossimo 12 giugno piuttosto che il 14. L'idea nasce dalle forte proteste dei nerazzurri, chiamati a un super tour de force iniziale. L'ordine è il seguente: semifinale, eventuale finale, recupero penultima giornata prima dello stop e prima giornata effettiva per la ripresa. Tutto ogni tre giorni, dal 14 giugno al 24.

Così dopo le pressioni e la minaccia di schierare la Primavera al San Paolo per proteste e necessità, la società di Suning ha tentato di spostare la finalissima a fine stagione. Ma Aurelio De Laurentiis è stato bravo a far valere i propri diritti sventando il tentativo interista. L'ipotesi di spostare tale gara a fine stagione, del resto, non era ricevibile per il Napoli data la gara col Barcellona già in programma per il prossimo 8 agosto.