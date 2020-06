Coppa Italia Napoli-Juventus, gli spalti dell'Olimpico non saranno vuoti: spuntano i tifosi virtuali!

L'edizione odierna de Il Mattino si sofferma su Napoli e Juventus che si affrontano stasera nella finale di Coppa Italia. Dal quotidiano si legge:

Finale a porte chiuse, niente tifosi sulle tribune dell’Olimpico di Roma: ma non per questo mancheranno calore e pubblico nella sfida di stasera tra Napoli e Juventus per la Coppa Italia, realizzata dalla IacoGroup, azienda avellinese guidata da Alberto Iacovacci e da anni leader del settore. Gli spalti dello stadio, infatti, saranno virtuali grazie a una serie di grafiche realizzate ad hoc per colorare gli spalti. È così che gli spalti dell’Olimpico saranno riempiti di «tifosi» grazie ad una grafica virtuale prodotta ed integrata tramite sofisticati software di elaborazione digitale