Ultimissime Napoli - Il Napoli parte dal vantaggio di misura ottenuto all'andata grazie ad una prodezza dello spagnolo Fabian Ruiz. Negli azzurri bisognerà stare molto attenti ai cartellini gialli questa sera in quanto ci sono ben 4 calciatori in diffida: Ospina, Manolas (assente per infortunio), Mario Rui e Fabian Ruiz. Il colombiano, il portoghese e l'ex Betis sono tra i possibili titolari dal primo minuto.