Coppa Italia Napoli-Inter, le probabili formazioni di Gazzetta: Mertens e Fabian Ruiz recuperati, novità nel tridente offensivo di Gattuso [GRAFICO]

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive le probabili scelte di Rino Gattuso in vista del match di questa sera:

"Il dubbio se l’è portato dietro, Rino Gattuso. Ha rimandato ogni decisione sulla formazione, a stamattina. L’impressione è che giocheranno sia Fabian Ruiz sia Dries Mertens, entrambi con una leggera sofferenza muscolare, causata dalle fatiche di questo periodo. Nessuno dei due, però, ha dato l’impressione di voler desistere nella rifinitura di ieri pomeriggio, che si è svolta al San Paolo anche se non hanno forzato. Potrebbe esserci una novità, a prescindere dai dubbi Mertens e Fabian Ruiz. Gattuso potrebbe preferire Matteo Politano a Callejon. L’esterno spagnolo potrebbe non essere nella condizione mentale giusta per garantire il solito apporto"