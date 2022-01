Coppa Italia Napoli-Fiorentina, Tuttosport: Tuanzebe e due Primavera verso l'esordio. Prevista anche un'altra novità

Napoli calcio - L'edizione odierna di Tuttosport riporta le possibili scelte che Luciano Spalletti potrebbe fare in occasione della gara di Coppa Italia contro la Fiorentina.

"Spalletti si guarda intorno e spera che prima di giovedì possano ritrovarsi con il tampone negativo i vari Meret, Malcuit, Mario Rui, Lozano e Zielinski . In caso contrario, dovrà giocoforza lanciare dal primo minuto giovani come Alessandro Zanoli , ormai aggregato alla prima squadra (6 minuti in 3 gare di serie A e 7 con la Legia Varsavia in Europa League) ed il talentoso trequartista Antonio Vergara , classe 2003 e che Spalletti sta seguendo con attenzione. E’ quasi certo l’esordio dal primo minuto dell’ex Manchester United, Axel Tuanzebe , così come va messo in conto l’utilizzo dal primo minuto anche del rientrante Fabian Ruiz".