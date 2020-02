Coppa Italia Inter-Napoli, Gattuso promosso a pieno voti nelle pagelle: ingolfa l'Inter in mezzo al campo e fa un passo avanti per la finale

Ultimissime Napoli - Le pagelle dei quotidiani per Rino Gattuso dopo il successo contro l'Inter:

CORRIERE DELLO SPORT 6,5. Vince nel suo San Siro e fa un bel passo in avanti verso la finale. Il 4-3-3 di facciata dà i frutti sperati e vince con merito. Riscattato il ko contro il Lecce di domenica.

GAZZETTA 6,5. Il 4-3-3 è molto teorico, anzi non esiste. Gattuso fa massa critica a centrocampo per ingolfare l'Inter e la strategia va a buon fine. Il suo Napoli preferisce subire le partite, non per caso va forte con le grandi e soffre con le piccole.

REPUBBLICA - 7. Vince la partita a scacchi aggiungendo un centrocampista.

CORRIERE DELLA SERA - 7 A San Siro con l'Inter avevano vinto solo Juve e Barça. Il Napoli si conferma squadra da grandi partite, lui la schiera come una provinciale e fa bene: le qualità dei singoli esaltano il piano partita.

TUTTOSPORT -7. Stavolta il Napoli è quello di gala e non la squadra pasticciona che ne aveva presi tre dal Lecce. Fase difensiva da applausi e finale di Coppa Italia più vicina.