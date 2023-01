Contini al Napoli, ecco quando si può chiudere l’affare

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica fa il punto della situazione sul calciomercato del Napoli:

"L’affare Bereszynski-Zanoli è andato in porto proprio alla vigilia dello scontro diretto di campionato tra la Sampdoria e il Napoli. Ai giocatori sarà dunque evitato l’imbarazzo di una domenicain sospeso tra presente e futuro. Bereszynski non sarà comunque a disposizione degli azzurri a Genova perché i tempi sono troppo stretti per formalizzareil suo tesseramento.

Ma almeno il polacco (titolare con la maglia blucerchiata fino a mercoledì scorso, nella vittoriosatrasferta dei doriani contro il Sassuolo a Reggio Emilia) non correrà il rischio di affrontare da avversario i suoi nuovi compagni. O peggio ancora di farsi male subito prima di passare alla corte di Spalletti. Identico discorso sull’altra sponda per Zanoli, che con Stankovic si augura di trovare più spazio tra i titolari, a partire però dalle successive gare e non già da quella di domani. In panchina a Marassi dovrebbe esserci invece il portiere Nikita Contini, il cui ritorno a Castel Volturno è slittato ( in attesa che alla Samp arrivi un nuovo vice per Audero tra i pali) alla settimana prossima".