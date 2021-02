"Conterà arrivare primi sulla palla, conquistarla con voglia, dare tutto". Discorso di Gattuso alla squadra, evidenziato un concetto

Ultime notizie Napoli - Fa fatica, Gattuso, a immaginare il Napoli che giocherà domani sera con il Genoa secondo l'edizione odierna de Il Mattino.

"Non a caso ieri parlando alla squadra, nel breve discorso, ha troncato i discorsi tattici per illuminare un concetto: «Conterà arrivare primi sulla palla, conquistarla con voglia, dare tutto. Quelli del Genoa lo faranno». Per il resto, il giorno dopo la semifinale di Coppa Italia si fa la conta degli infortunati: e per fortuna, le cose vanno per il meglio. Perché Insigne ha preso solo una botta ed è pienamente arruolabile per la trasferta di Marassi e lo stesso vale per Demme"