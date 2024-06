Conte scende in campo per Kvaratskhelia, ma ADL ha creato un problema

Calciomercato Napoli - Problema Kvaratskhelia nel Napoli ma ora ci sono degli aggiornamenti che riguardano la scelta di Antonio Conte di scendere di persona in campo su questa situazione come accaduto con Di Lorenzo.

Kvaratskhelia-Napoli, interviene Conte

Come spiegato da Il Mattino dopo questo problema Kvaratskhelia ora Conte scenderà in campo in prima persona. Se non lo ha già fatto. Antonio prova a mediare in questo muro contro muro: lui su chi deve andar via e chi no sarà irremovibile.

Il problema è che il Napoli non ha mandato ancora alcuna proposta allo staff di Kvara sul rinnovo. Magari pensa di farlo, lo ha immaginato, ci ha lavorato (il famoso triennale da 3,5 milioni) ma è rimasto nella lista delle bozze nelle mail. Il silenzio sul fronte dell'aumento dell'ingaggio ha irritato tutto il mondo di Kvara.