Conte record: vuole ripetere un dato che aveva alla Juventus

Napoli - Antonio Conte è pronto a stupire tutti in Italia ancora una volta e confermarsi garanzia di vittoria. Perché c'è un dato che l'allenatore del Napoli vuole ripetere che ha già ottenuto ai tempi della Juventus. Riguarda la solidità difensiva di quando alla Juve vinse il campionato subendo appena 20 reti in tutta la stagione. Copia-incolla anche l'anno successivo: secondo scudetto e migliore reparto arretrato del torneo con 24 reti. Non c'è due senza tre ed ecco che arriva il terzo tricolore di fila grazie anche e sopratutto al bunker bianconero capace di incassare appena 23 reti. Si è ripetuto anche all'Inter quando il primo anno arrivò secondo con la migliore difesa del campionato (36 reti al passivo) e l'anno successivo vinse il 19esimo scudetto per i nerazzurri subendo appena 35 reti. Lo scrive Il Mattino.