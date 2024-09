Conte psicologo del Napoli: ecco cosa ha fatto per i calciatori

Napoli - Antonio Conte lavora sulla testa dei calciatori e Il Mattino rivela cosa ha fatto in questi primi mesi da allenatore del Napoli:

"La migliore garanzia per il reparto arretrato del Napoli è la presenza sulla panchina di uno specialista come Conte, che nei suoi ultimi 5 campionati di Serie A da allenatore (tre alla Juventus e due all’Inter) ha sempre avuto la difesa meno battuta del torneo. Adesso il tecnico leccese si è messo in testa di ottenere lo stesso risultato pure alla guida dagli azzurri e per riuscirci sta lavorando duramente su due fronti: dal punto di vista tattico e - persino di più - psicologico.

Conte li ha aiutati a superare le loro insicurezze puntando all’inizio sulla difesa a tre, che riduce gli spazi da coprire in marcatura per i centrali. Missione compiuta, visto che il Napoli s’è lasciato in fretta alle spalle il doloroso contrattempo di Verona e ha cominciato a ritrovare compattezza e solidità grazie al 3-4-2-1.

Ma gli acquisti alla fine del mercato di due centrocampisti di grande valore come McTominay e Gilmour, sommati alla ritrovata autostima di Di Lorenzo e dei suoi compagni, hanno permesso al tecnico leccese di ritornare già a Torino contro la Juventus al modulo 4-3-3, che gli azzurri conoscono a memoria e avevano sempre utilizzato come un punto di forza fino al disastro della scorsa stagione. Al di là dell’assetto tattico, però, la riscoperta solidità del reparto arretrato si spiega soprattutto con i consigli, la carica agonistica e la tranquillità trasmessi dai giocatori alla panchina, insieme alla condizione fisica di nuovo al top".