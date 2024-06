Calciomercato Napoli, priorità alla difesa che ha bisogno di essere risistemata ma Antonio Conte è pronto a ripartire da un attuale leader della retroguardia partenopea: Amin Rrahmani.

Mercato Napoli, Conte pronto a rilanciare Rrahmani

Come infatti riporta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, il difensore kosovaro è uno dei profili che Conte ha in mente di rilanciare con un ruolo da leader difensivo poiché già abituato alla difesa a tre.