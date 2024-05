Conte non vede l'ora di iniziare la rifondazione del Napoli: ha già incontrato Manna un paio di volte

Calciomercato Napoli- Antonio Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli, ormai sembra certo tutto questo e ci si aspetta che possa arrivare presto l'annuncio. Il tecnico italiano dopo più di un anno e mezzo torna a giocarsi una nuova avventura e non vede l'ora di iniziare la rifondazione del Napoli come racconta Il Mattino.

Conte-Napoli, incontro con Manna

Intanto, pare che il ds Manna e Conte (si sono già incontrati almeno un paio di volte nelle ultime due settimane) e hanno un filo diretto per definire ogni tipo di clausola, postilla, bonus, prebende e così via dicendo. Ieri Manna non era allo stadio per la gara col Lecce (De Laurentiis invece sì), probabilmente per gestire meglio la faccenda. Si lavora ai diritti d'immagine che Conte detiene tramite una società. Un dettaglio: si lavora a un contratto senza clausole unilaterali da esercitare tramite pec. In ogni caso, De Laurentiis ha scelto. Ma in queste storie le retromarce sono dietro l'angolo, inutile fare l'elenco dei ripensamenti. E non ci vuole la maga per capire che sono queste le ore decisive.