Conte-Napoli, Il Mattino: ADL vuole chiudere subito, ecco quando può arrivare l'annuncio

Ultimissime nuovo allenatore Napoli, Aurelio De Laurentiis punta tutto su Antonio Conte. Lo conferma anche Il Mattino oggi in edicola. E’ l’ex Ct il prescelto per la ricostruzione azzurra: lo è sempre stato in realtà, solo per un momento Gian Piero Gasperini è passato in vantaggio perché sembrava disponibile ma ha temporeggiato troppo e alla fine ADL ha virato forte sull’ex Tottenham.

Conte-Napoli, ci siamo: quando arriverà l'annuncio

Il presidente vuole infatti chiudere subito la questione, avrebbe voluto annunciare la scelta entro la fine del campionato e magari nel giorno del suo compleanno - venerdì scorso - ma lo farà leggermente in ritardo: servono ancora un paio di giorni, poi via al tweet che può mandare Napoli in tilt.

Per quanto riguarda l’aspetto contrattuale, si va verso un biennale con opzione per un terzo anno da parte del club azzurro a circa 6 milioni a stagione più due di bonus. Conte ha già pronto il suo staff di fedelissimi composto da almeno quattro elementi tra cui il fratello Gianluca) e ha le idee chiare anche sul mercato. In attacco, al posto di Victor Osimhen destinato a partire, pronto l'approdo di Romelu Lukaku di proprietà del Chelsea e che non resterà alla Roma.