Conte-Napoli, grande sforzo di ADL: ecco quanto costerà l'affare in tre anni

Conte-Napoli, siamo davvero alle battute finali. Come infatti conferma il Corriere della Sera oggi in edicola, l’accordo economico è stato in linea di massima trovato: resta da limare solo l’intesa da limare per quanto riguarda lo staff. Ma da parte del tecnico pugliese - evidenzia il quotidiano - sin da subito c’è stata grande apertura e voglia di rimettersi considerando quello partenopeo un terreno abbastanza fertile su cui lavorare.

Conte-Napoli, quanto costerà l'affare in tutto il triennio

L’operazione in sé costerà 40 milioni di euro in tre anni, un sforzo ritenuto però necessario da parte del presidente Aurelio De Laurentiis: il patron è infatti convinto che questa sia l’unica opzione possibile per rilanciare club dopo essere caduto così in basso. Così via a uno sforzo particolare per un ingaggio senza precedenti per quanto riguarda gli allenatori dell'era ADL.