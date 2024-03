Conte-Napoli, Gazzetta: resta il sogno di De Laurentiis! Pronto un ultimo assalto, il patron non baderà a spese

Notizie Napoli calcio. Antonio Conte resta il grande sogno di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli in vista della prossima stagione. Dopo l'assalto fallito lo scorso ottobre, il patron azzurro starebbe pensando ad un ulteriore rilancio pur di convincere l'ex CT.

Della possibilità Antonio Conte per il Napoli ne ha parlato anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

Il vero sogno di De Laurentiis resta sempre Antonio Conte, a lungo cercato quest’anno e per il quale il presidente azzurro non baderebbe a spese. Il tecnico scudettato con l’Inter nel 2021 non se l’è sentita di accettare in corsa e la stagione attuale del Napoli unita alle prossime possibili cessioni estive rendono complicata una retromarcia dell’ex Tottenham. Ma non è da escludere che il presidente torni alla carica per convincerlo.