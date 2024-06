Conte-Napoli, domani staff a Castel Volturno ma lui no: quando apparirà al centro sportivo

Conte-Napoli, sta per iniziare ufficialmente l’avventura. Ieri le prime immagini dell’incontro a Roma con il presidente Aurelio De Laurentiis e il Ds Giovanni Manna, oggi ci sarà la firma simbolica sul contratto perché in realtà è già tutto pronto e definito da domenica scorsa con l’invio e l’approvazione via pec.

Quando sarà la prima volta di Conte a Castel Volturno

Ora quando si vedrà il tecnico per la prima volta a Castel Volturno? Di certo non domani come riporta Il Mattino in edicola. A farlo saranno probabilmente solo alcuni membri dello staff tra cui in particolare il suo vice Stellini, mentre l’ex Tottenham tornerà a Torino e attenderà che venga formalizzata la data della presentazione.