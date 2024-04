Conte-Napoli, De Laurentiis non si è ancora mosso! L'ultimo approccio risale all'autunno

Nuovo allenatore Napoli, il sogno è Antonio Conte! Ne parla oggi il quotidiano Il Mattino, secondo cui l'ex allenatore di Juve, Inter, Chelsea e Tottenham avrebbe voglia di tornare in panchina e De Laurentiis lo avrebbe già individuato come il primo della lista per sostituire Calzona a fine stagione.

Conte

Ultime notizie. Al momento però non c'è stata ancora la mossa decisiva. Secondo Il Mattino, De Laurentiis avrebbe approcciato ad Antonio Conte lo scorso autunno, quando poi fu esonerato Garcia per far posto a Mazzarri. La fiamma potrebbe riaccendersi in estate ma - lo ribadisce il Mattino - De Laurentiis non si è ancora mosso in maniera "decisa e decisiva".

L'alternativa a Conte resta Vincenzo Italiano, la cui candidatura però resta comunque subordinata alla risposta di Conte.