Conte-Napoli, ci sarebbe rivoluzione a Castel Volturno: più di qualcuno sparirebbe all’istante

Il Napoli non va oltre il pareggio allo stadio Diego Armando Maradona con il Frosinone, finisce 2-2 tra i fischi. De Laurentiis, intanto, cerca l'allenatore della prossima stagione e Antonio Conte è il nome che potrebbe rivoluzionare le sorti azzurre.

Conte Napoli ci sarebbe una rivoluzione a Castel Volturno

Come riporta Il Mattino, la verità è che in tutto questo disastro, l’unico che potrebbe portare regole chiare e risultati è Antonio Conte, che rivoluzionerebbe Castel Volturno e il Napoli. Così più di qualcuno, nel club, teme per il proprio futuro: con Conte sparirebbe all’istante. Ma ci vogliono 8 milioni l’anno. Bisogna costruire il futuro e ci sono anche Pioli e Italiano alla finestra.