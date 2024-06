Conte 'mostra' il suo Napoli, Gazzetta: presentazione colossale, più simile ad un matrimonio vip

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli di Antonio Conte prende forma, negli uomini e nella tattica, oltre che nella «faccia incazzata» che il nuovo allenatore pretende. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Conte 'mostra' il suo Napoli

Come racconta il quotidiano, nel suo “debutto in società a Palazzo Reale, una roba colossale con ospiti illustri (dal sindaco Manfredi al governatore De Luca) più simile a un matrimonio vip che alla presentazione di un allenatore – l’ex c.t. ha fatto intravedere l’immagine della sua squadra, a partire da alcuni uomini chiave come Kvaratskhelia o Di Lorenzo. Due che negli ultimi tempi avevano fatto tribolare parecchio la società, ma ora il discorso sembra chiuso"