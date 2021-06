Conte: "Mancini ha plasmato un'Italia ambiziosa e unica, ecco come potrà mettere in difficoltà il Belgio"

Napoli - Antonio Conte, ex allenatore dell'Inter, commenta sulla Gazzetta dello Sport lo svolgimento dell'Europeo. Vi proponiamo uno stralcio della sua analisi:

"C’è chi è riuscito a costruire una squadra equilibrata nelle due fasi e a plasmare un collettivo giovane, ambizioso, unito. Sto parlando del nostro c.t. Mancini. Il Belgio è una squadra forte individualmente e collettivamente. Lukaku è una forza della natura, fa reparto da solo, ma scopro l’acqua calda nel dire che la presenza o meno di De Bruyne ed Hazard venerdì può cambiare gli equilibri. Possiamo certamente metterli in difficoltà sugli esterni e a centrocampo saranno fondamentali i tempi di gioco che sa dare Jorginho. Ma Mancini non ha bisogno di consigli, a livello tattico i tecnici italiani sanno preparare la partita come pochi, Roberto metterà in campo una squadra che saprà gestire ogni situazione"