Conte ha scelto l'undici titolare per la sfida contro il Torino

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno fa il punto della situazione in vista della formazione degli azzurri in Torino-Napoli:

"Kvara ripartirà tra i titolari nel tridente con Lukaku e Politano. A centrocampo Lobotka insieme a McTominay e Anguissa, in difesa Rrahmani e Buongiorno con ai lati Di Lorenzo e Olivera, in porta Meret. L’unico indisponibile è Mazzocchi, oltre Mario Rui che è fuori dalla lista. Sarà anche la prima volta di Andrea Buongiorno contro la sua ex squadra, di cui è stato anche capitano. Il difensore azzurro è in lizza per il Player of the Month di novembre. I candidati per la Lega di Serie A, oltre al centrale partenopeo, sono Dimarco dell’Inter, Kean della Fiorentina, Lookman dell’Atalanta, Thuram della Juventus e Zaccagni della Lazio".