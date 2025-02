Conte ha preso una decisione importante per Como-Napoli

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in vista della sfida di domenica alle 12:30 tra Como e Napoli:



"Coppia che convince, non si cambia. È l’idea di Antonio Conte in vista del Como. Lukaku e Raspadori si esibiranno insieme pure al Sinigaglia nel match di domenica alle 12.30. Assist di Big Rom e zampata di Jack, è stata questa la nota positiva della trasferta contro la Lazio e si andrà avanti con questa formula. Piace all’allenatore ma anche ai diretti interessati. La conferma è arrivata proprio da Raspadori".