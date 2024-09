Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al tridente che giocherà contro la Juventus per il Napoli sabato pomeriggio all'Allianz Stadium:

"Lukaku e Kvaratskhelia ci saranno a prescindere (Politano completerà il tridente) e avranno il compito di regalare al pubblico una grande notte contro la rivale di sempre. Romelu e Khvicha, ecco i (nuovi) gemelli del gol".