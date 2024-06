Conte giovedì a Castel Volturno! Vuole vedere il centro sportivo per eventuali aggiustamenti

Via al Napoli di Antonio Conte! Il nuovo allenatore del Napoli ha fretta di cominciare la sua nuova avventura in azzurro e - come riporta oggi il quotidiano Il Mattino - si è già messo al lavoro per programmare i ritiri estivi pre-campionato. Nonostante non sia ancora ufficiale il suo trasferimento in azzurro, Conte ha già preso le redini della squadra.

Conte a Castel Volturno

Ultime news. Ecco perché giovedì 6 giugno Antonio Conte andrà al centro sportivo di Castel Volturno per un primo sopralluogo insieme al suo staff. Vuole vedere il centro sportivo e dare indicazioni su eventuali correttivi nelle sale, in palestra, ecc.