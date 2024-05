Conte convinto con un ingaggio senza precedenti nell'era De Lurentiis

Conte-Napoli, si va verso la fumata bianca e grazie a uno sforzo economico da parte del presidente Aurelio De Laurentiis.

Conte-Napoli, accordo storico per De Laurentiis

Come infatti riporta il Corriere della Sera oggi in edicola, lo stipendio sarà da 6 milioni più bonus per tre anni e mezzo: mai ADL aveva preso in considerazione un ingaggio così alto per un allenatore della sua gestione. A meno di clamorose sorprese, massimo entro 48 ore il presidente del Napoli farà il suo annuncio. Resta una distanza economica ma che ottimisticamente verrà colmata nelle prossime ore.