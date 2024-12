Conte cambia modulo contro la Lazio, ecco chi farà giocare

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito a quelle che potrebbero essere le scelte di Antonio Conte per Lazio-Napoli in programma giovedì 5 dicembre alle ore 21:00 e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia:

"L’allenatore ha ancora 48 ore per ufficializzare le sue scelte, ma la sensazione è quella di un Napoli completamente rinnovato, magari proprio a cominciare dall’abito tattico. Gli azzurri potrebbero indossare il 4- 2- 3- 1 per dare spazio a Giacomo Raspadori. Le parole di Conte su Jack sembrano andare nella direzione di una possibilità dal primo minuto per l’attaccante della Nazionale: « I giocatori forti me li voglio tenere», ha detto il leader azzurro riferendosi al futuro dell’ex Sassuolo che – dopo le prime tre giornate di campionato – ha avuto un minutaggio ridotto. Conte preferisce schierarlo in appoggio alla prima punta e non come esterno offensivo. Raspadori, dunque, potrebbe giocare accanto a Giovanni Simeone".