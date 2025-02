Conte cambia modulo con la Lazio? Gazzetta - Potrebbe liberare Lobotka regalandogli un ruolo alla Pirlo

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta la possibilità che domani Antonio Conte possa schierare gli azzurri con il 3-5-2 contro la Lazio:

"Il nuovo modulo potrebbe paradossalmente aiutare anche Stanislav Lobotka a tornare dominante come nella stagione dello scudetto. Con tre uomini a coprirgli le spalle in difesa, Stanislav potrebbe alzare il suo raggio d’azione, andare ad aggredire più alto insieme ai guardaspalle Anguissa e McTominay e quindi giocare più palloni a ridosso della trequarti, dove può trovare direttamente l’imbucata vincente in area. Il passaggio al 3-5-2, ai tempi della Juve, diede a Conte la possibilità di liberare maggiormente Pirlo da compiti di copertura, ora può avere lo stesso effetto sulla regia di Lobotka. Un fuoriclasse del ruolo desideroso di tornare a fare la differenza".