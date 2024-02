Conte apre al Napoli? Tuttosport: De Laurentiis insisterà di nuovo, in Italia è il club che più di tutti potrebbe accontentarlo!

Ultime notizie Napoli - Antonio Conte aspetta. Il futuro del tecnico salentino è uno dei grandi temi dell’estate 2024, e al Napoli piace sempre come racconta Tuttosport.

Dopo un anno sabbatico, Conte sarà uno degli “oggetti” del desiderio dei grandi club europei in vista della prossima stagione.

"Tanti club potrebbero virare le attenzioni verso Conte. Vedi De Laurentiis, il presidente del Napoli. Conte non voleva subentrare, a fine stagione tutto potrebbe cambiare e oggi il club partenopeo in Italia è probabilmente la società che più di altre potrebbe accontentare i desiderata di Conte.

Non solo da un punto di vista economico, ma anche progettuale. De Laurentiis ha insistito tanto per Conte e tornerà a farlo. E questa volta potrebbe non trovare la porta chiusa. Sempre che Conte sia ancora a disposizione"