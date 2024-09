Tuttosport, Conte spacca lo Stadium! C'è chi lo considera un traditore: ecco come sarà accolto dai tifosi della Juventus

Notizie Napoli calcio. Antonio Conte torna ad affrontare la Juventus da avversario: sarà la prima volta con lo stadio pieno, visto che le due precedenti con l'Inter erano soggette al periodo Covid e le relative restrizioni.

L'edizione odierna di Tuttosport analizza come verrà accolto Conte dalla tifoseria juventina:

Sono passati poco più di 10 anni da quelle dimissioni, ma non sono bastati a rendere indifferenti nei confronti dell’ex tecnico ed ex capitano i tifosi juventini, divisi tra chi lo ha accantonato o lo considera addirittura un traditore e chi continua a sperare in un suo ritorno.

Difficile stilare percentuali, ma di certo, basta parlare con i tifosi o scrollare le pagine dei loro social, è minima quella di chi lo ritiene un avversario come un altro. Già dopo quelle dimissioni si crearono opinioni divergenti, tra chi le considerò un sanguigno sfogo d’amore verso una squadra che lui avrebbe voluto ancora più forte, e chi le ritenne un’uscita di scena volta a salvaguardare la propria immagine.