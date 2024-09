Contatti telefonici con Kvaratskhelia, c'è una sensazione che trapela da Castel Volturno

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi su Repubblica ha riportato le ultime notizie in merito al problema fisico di Kvara rimediato in nazionale:

"Kvaratskhelia ha dovuto lasciare il campo a un quarto d’ora dalla fine della partita (“ Dopo aver preso una botta alla caviglia, nel primo tempo, Khvicha ha giocato con un forte dolore. Ma voleva aiutarci il più possibile. Negli ultimi 15- 20 minuti avevamo bisogno di più movimento in attacco, quindil’abbiamo sostituito”, ha spiegato a caldo il ct Willy Sagnol) e adesso le sue condizioni fisiche devono essere monitorate con attenzione dal Napoli, visto che mancano appena tre giorni alla trasferta di domenica a Cagliari. Il rientro alla base del fantasita dell’Est è previsto per stamattina, con lo staff medico già in preallarme per sottoporlo agli esami del caso. Dai contatti telefonici col giocatore è trapelato comunque un cauto ottimismo e la speranza in casa azzurra è che non si tratti di niente di grave".