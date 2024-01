Contatti Napoli-Cagliari per Luvumbo: ADL riflette dopo la richiesta dei sardi

Calciomercato Napoli - Il Napoli sta pensando se investire una cifra importante per Zito Luvumbo dopo la richiesta del Cagliari. Il giovane calciatore classe 2002 angolano giocherà la Coppa d'Africa in questo mese di gennaio e intanto può approdare in azzurro, magari per prendere il posto di un possibile Politano verso l'Arabia. Questo quanto scrive Il Mattino:

