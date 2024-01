Confronto continuo tra De Laurentiis, Meluso e Micheli sul mercato: c'è un obiettivo minimo da raggiungere

Calciomercato Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al termine dell’ultima gara si è assunto le responsabilità di una prima metà di stagione approssimativa, e oggi cambia la strategia di mercato. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Un posto utile per la prossima Champions League è l’obiettivo minimo per De Laurentiis:

"Quasi obbligatorio per mantenere in salute l’appeal e il bilancio, comunque sano, della società. Sono giorni di confronto continuo, tra il presidente e gli uomini che si occupano del mercato. Gli input principali, in termini di profili e budget, giungono sempre da De Laurentiis.

Meluso e Micheli, direttore sportivo e capo dello scouting del club, si occupano della ricerca dei giocatori e diventano i referenti per le trattative una volta intavolate, con la collaborazione del club manager Sinicropi"