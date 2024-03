Conferma Calzona, la posizione di De Laurentiis: sta già costruendo il futuro

Napoli - Aurelio De Laurentiis sta già costruendo il futuro del Napoli puntando a rinforzare di nuovo la spina dorsale della squadra come accaduto nel recente passato e ora Calzona si gioca il posto con la conferma anche per la prossima stagione. Come scrive il Corriere dello Sport la posizione di Calzona è tutta da definire, così come quella dei quadri dirigenziali. De Laurentiis a lavoro.