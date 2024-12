Condizioni Bove: resta in terapia intensiva, oggi il trasferimento

Serie A - Arrivano aggiornamenti e le ultimissime notizie sulle condizioni di Bove della Fiorentina dopo il malore subito. Il calciatore resta in terapia intensiva al momento. Ecco quanto riportato da Il Mattino:

Sono fortunatamente in continuo miglioramento le condizioni di Bove. Oggi sarebbe atteso, salvo (e si spera di no) complicazioni, il trasferimento dall'unità di terapia intensiva dell'ospedale Careggi al reparto cardiologico. Sono previsti ulteriori esami per il 22enne di proprietà della Roma in prestito alla Fiorentina. Si cercherà di capire le cause che hanno scatenato il malore e la perdita di conoscenza che ha gelato l'Italia. Intanto stasera la Viola di Raffaele Palladino tornerà in campo su espressa richiesta del centrocampista che ha detto ai compagni quando sono andati a trovarlo, che è giusto giocare contro l'Empoli il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Tra tutti quelli che hanno espresso la propria vicinanza a Bove c'è stato anche José Mourinho. L'allenatore del Fenerbahce ha chiamato il padre del ragazzo, Giovanni, per sincerarsi personalmente delle condizioni. Lo Special One è stato (anche se a farlo debuttare in A ci ha pensato Paulo Fonseca) quello che ha lanciato Edoardo nel calcio che conta. Lo ha tenuto dopo un'estate di rumors su un possibile addio e gli ha dato minutaggio sin dalla prima giornata del campionato 2021-2022, proprio contro la Fiorentina.