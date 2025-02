Condizione Okafor, l'ex Milan ancora non è pronto: quanto ci vorrà per vederlo al top della condizione

Notizie Napoli calcio - Noah Okafor, negli ultimi minuti di Napoli-Udinese, ha esordito ufficialmente con la maglia azzurra. L'ex Milan è apparso ancora in grave ritardo di condizione.

Ecco quanto scritto da La Gazzetta dello Sport sulla tabella personalizzata dello staff di Conte per migliorare la condizione atletica di Okafor:

"Dopo aver detto addio al talento di Kvaratskhelia, Conte perde per almeno un mese anche il suo sostituto, mentre Okafor – sostituto del sostituto – non sarà pronto per dare un contributo importante prima di un paio di settimane".