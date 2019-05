Condò: "Sarri? Quello di Napoli è stato l'unico attacco serio al dominio Juve. Se andrà a Torino cammina sul filo: è il destino dell'oppositore che va al potere"

Paolo Condò, giornalista di Sky Sport ed editorialista della Gazzetta dello Sport, sull'edizione odierna del quotidiano racconta il suo punto di vista su Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea ed ex Napoli, dato molto vicino all'approdo alla Juventus. Vi proponiamo uno stralcio:

“Nelle tre stagioni vissute al San Paolo, quello di Sarri è l’unico attacco serio al dominio della Juventus. Sarri è nato capopopolo proprio per la schiettezza con la quale comunica ciò che gli passa per la mente, da svantaggi indiscutibili come la differenza dei budget ad argomenti più pretestuosi come i diversi orari dei match. Se davvero andrà alla Juve, come sembra, camminerà sul filo tra chi vorrà normalizzarlo e chi lo analizzerà al microscopio per denunciare il rivoluzionario diventato socialdemocratico. È il destino di ogni oppositore che va al potere”