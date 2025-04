Condò: "McTominay vale 14 posti in classifica: è l'acquisto dell'anno in Italia"

Napoli - Paolo Condò sul Corriere della Sera esalta McTominay:

"Scott McTominay è costato al Napoli 30 milioni e con un po’ di approssimazione, perché ovviamente non gioca da solo, si può dire che valga 14 posti in classifica: gli 8 guadagnati dal Napoli, dal nono al primo, sommati ai 6 persi dal Manchester United, dall’ottavo al quattordicesimo. Lo scozzese volante è l’acquisto dell’anno in Italia — e come spicca in un panorama di mercati disastrosi —, a quattro partite dalla fine la sua doppietta al Torino ha sgombrato dal tavolo ogni ipotesi di braccino o paura di vincere".