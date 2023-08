Condò: "ADL gode nel rendersi sgradevole: un clima che ha portato all'addio di Spalletti e Giuntoli"

Paolo Condò scrive su Repubblica analizzando la situazione di casa Napoli:

"La vertiginosa caduta di stile nel comunicato relativo alla clausola di Spalletti ci ricorda il motivo per cui a volte De Laurentiis è così complicato da maneggiare: in un mondo nel quale tutti cercano di piacere, lui sembra godere nel rendersi sgradevole". Non è normale che dopo uno scudetto simile due delle tre gambe del tavolino vincente se la battano in quel modo. Sono decisioni estreme che descrivono un clima deteriorato.