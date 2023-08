Condò: "A Garcia serve una cosa per la partenza perfetta, farà tesoro del piccolo errore di ieri"

Paolo Condò, editorialista di Repubblica, analizza la giornata di Serie A sulle colonne del quotidiano odierno.

Napoli vincente, l’opinione di Condò

“Il Napoli è rimasto quasi inalterato ma delle grandi è l’unico ad aver cambiato allenatore, il che innesca il processo inverso, l’adeguamento dello spogliatoio al nuovo capo: una situazione che Osimhen dirige con forza e determinazione finché l’entrata in scena di Kvaratskhelia restituisce come per magia la leggerezza che ad agosto, nella calura ancora esagerata, risolve tutti i problemi. Per completare la partenza perfetta Garcia dovrà misurarsi sabato con la Lazio — sì, la terza giornata è già uno snodo, contiene pure Inter-Fiorentina — e siccome è un tecnico attento ai dettagli farà tesoro del piccolo errore di ieri: Osimhen ha concesso con generosità il secondo rigore a Raspadori, che però ha giocato per anni con Consigli, e guarda un po’ ha sbagliato l’esecuzione”